La cinta panameña Plaza Catedral se queda fuera de los premios Óscar

La cinta española "El Buen Patrón", la mexicana "Noche de Fuego" y la panameña "Plaza Catedral" se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Las cinco nominadas son "Drive My Car", "Flee", "The Hand of God", "Lunana: A yak in the Classroom" y The Worst Person in the World".

La cinta panameña Plaza Catedral se había convertido en el simbolismo perfecto, retratado por el documentalista y cinematógrafo panameño, Abner Benaim, sobre las dificultades de crecer en América Latina. Haciendo una crítica social y sumergiéndose a temas como la violencia juvenil.

Esta cinta causó furor desde su estreno el pasado octubre en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FICG, y era la selección del país centroamericano como su representante en los Oscars 2022, categoría que no desconoce su director.

El furor de la crudeza con la que Abner Benaim, retrata estos problemas sociales, la maternidad, las diferencias de clases, la marginación, la violencia y las dificultades que tienen al crecer los jóvenes de la zona, la han hecho ser un filme constante entre los festivales latinoamericanos, incluso llegando a ser la cinta que abrió el Festival Internacional de Cine de Panamá, IFF Panamá, presentado en colaboración con Chanel, en la gala de su décima edición.

Plaza Catedral narra la historia de Alicia, una mujer que parece tener la vida resuelta, sin embargo, tras la repentina y trágica muerte de su hijo, se envuelve en culpa y dolor y se desvincula de todo lo que conoce como sociedad, matrimonio y hasta de sí misma.

El panorama cambia cuando Alicia conoce a un niño que cuida coches frente de su departamento en Plaza Catedral, en un giro que le muestra la verdad y la realidad. “Lo que más me interesaba contar era a dos personas que vienen de mundos diferentes y tienen un encuentro inesperado que les cambia la vida, ambos necesitan al otro”, menciona Abner Benaim en entrevista, destacando que, la película está inspirada en sus vivencias, ya que el mismo director vivió en el departamento en donde se filmó la película.

Su actor Xavier De Casta, que murió en un evento muy trágico, llamó mucho la atención por el mensaje que envió con su personaje durante las grabaciones.