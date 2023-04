La critican por hacer 'topless' junto a Barbel

Otra vez Anyuri es objeto de críticas, esto, debido a las escenas del videoclip del tema llamado "14 de febrero", una colaboración con Barbel.

Le contamos que, la noche del miércoles ambos artistas compartieron algunas imágenes de las escenas del video que dejaron las redes encendidas, una de ellas llamó mucho la atención (la de la bañera).

En esa escena se ve a ambos dentro de una bañera, cada uno en un extremo. A Barbel lo cubre el agua hasta la parte baja de los pectorales, mientras que Anyuri está sumergida y está haciendo topless, cubriéndose los senos con las manos, lo que provocó la ola de críticas.

"Anyuri no me lo agarres mucho", "Se ve algo abultado por ahí", "Ella sola se denigra, lastima, todo lo que hacen por dinero y fama, no tienen dignidad”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

El tema lleva más 17 K de visualizaciones en YouTube.

