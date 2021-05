“La Ministra”, el personaje panameño que lleva con humor la pandemia de COVID-19

Una publicación compartida de La Ministra (@kennydancer)

Antes de la crisis sanitaria por COVID-19, Kenny hacía videos de humor en su cuenta de Instagram, pero fue en diciembre de 2020 cuando alcanzó su popularidad gracias a “La Ministra”.

“Inicié haciendo memes sanos, ya luego cuando la pasada ministra Rosario Turner había renunciado, yo me puse a pensar: nadie se ha burlado de esto, nadie ha sacado esto, porque nadie se atreve a meterse con el Gobierno. Entonces, yo me atreví, me puse una peluca e hice a “La Ministra” en su comunicado”, cuenta el joven, que ahora es llamado incluso por canales locales de televisión.

El video que lo llevó a la fama fue el de “La Ministra” haciendo una inspección en playa La Angosta, provincia de Colón, y luego se viralizó el de la apertura del popular burdel, La Mayor, donde el personaje hablaba de las “medidas de bioseguridad” que se tomarían en el lugar para su operación. Con esos dos videos, Kenny dice que la gente empezó a llenar de mensajes su chat privado, diciéndole que siguiera con ese papel, porque era muy gracioso y que subiera más videos.