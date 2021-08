La One Two exige mejor trato para los trabajadores

La One Two exhorta a las empresas que de la misma manera que exigen a sus empleados dar el 100%, así mismo sea el trato para ellos.

Mediante su cuenta de Instagram, la famosa habló del tema de los jefes y sus tratos, algo ha expresado en redes desde hace varios días.

“Si así como le exigieran muchas empresas a sus empleados de esa misma forma se inmutarán en hacerles sentir bien sería maravilloso. Pero he visto a muchos empleados comer en las aceras o en cualquier otro lado por falta de un lugar donde sentarse a descansar o comer“, expresó la comediante.

Por otro lado, expresó que algunos jefes se hacen los vivos y luego que sus empleados cumplen no quieren pagar comisiones.

“Pero hay donde no cumplas metas, conozco otros que trabajan en la calle vendiendo y si tienen que vender 1 millón de dólares, pero solo vendieron 995,000 no le dan su comisión por venta porque no llegó a la meta, lo cual me parece una infamia por parte de la empresa porque qué rico es tener del lado de allá $995,000 y no pagarle al vendedor su comisión ni siquiera tomando en cuenta que las cosas están mal”, sentenció.

Por último, dijo que en el país deberían existir leyes que apoyen más a los empleados.

“Si en este país las leyes apoyaran más al empleado que al empleador yayayyy, no existiría ni empleados valever.... ni jefes vivos”, manifestó.