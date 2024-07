'La Real Gatita' se cabrea y dice que es su auto. No es de Alex Lee

Tremenda polémica se desató ayer en las redes sociales, esto luego que el alcalde de Colón Diógenes Galván indicara que faltaban 28 autos en la Alcaldía, además, que el exalcalde Alex Lee los había entregado y la gente no los devolvió.

En medio de ese despelote varias páginas en redes sociales empezaron a especular sobre el paradero de los autos y una famosa que quedó metida en la sopa fue la conocida Real Gatita, una chica que muchos afirman es una influencer de Colón, que supuestamente conoce a Alex Lee.

Tras varias horas desde que circulara una foto de un auto que tiene, similar al mencionado por Galván, la joven decidió responder y aclarar los rumores que la vinculaban al exalcalde de Colón, Alex Lee.

"Alex Lee de la V... Ya suéltenme, esa marca fue del que me regaló el carro fue cierta persona que ni tengo que mencionar, mi carro está a mi nombre y ninguno de ustedes me lo compraron. Dices que por mi cuerpo, bueno gracias a Dios tengo lo mío. Penas das tú que te metes con una mujer... Cuál es el dolor con mi carro, suéltenme la marca que Alex Lee ya me tienen es harta y aburrida, quieren saber quién es, pero se quedarán con las ganas", dijo molesta.

Además de eso, publicó un video en el que aparece junto a su carro, acompañado de la frase: "Mío, mío y como dicen por mi".

Aunque para muchos aclaró todo el tema, otro grupo de "haters" la cuestiona y afrma que eso no prueba nada y esperan que en la investigación del Ministerio de Economía y Finanzas no salga el registro del vehículo que tiene.

Otro grupo la ha defendido indicando que el auto es de ella y no tiene nada que ver con el despelote que tiene Alex Lee en Colón.

