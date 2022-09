La Roca lleva su comida a los restaurantes; no come cualquier cosa

El actor y ex luchador Dwayne Johnson es un ejemplo de disciplina por tener un gran físico y no descuidar nada, prueba de ello es que no come nada que no conoce, además, lleva su propia comida si come en algún restaurante.

LEE TAMBIÉN: Will alborota un pueblo ecuatoriano para filmar un documental

Publicidad

Stephen Merchant, uno de los directores que han trabajado con él en la película 'Fighting with my family', dijo que se quedó muy impresionado al descubrir hasta qué punto debe controlar el aporte de nutrientes que proporciona a su cuerpo.

Asegura que antes de que se celebrara el famoso evento WrestleMania, lo vio levantarse a las 3:17 de la madrugada para calentar en el microondas un plato de arroz con pavo que le habían dejado preparado junto con una nota que indicaba la hora a la que debía comérselo.

"Creo que alguien también me dijo, y puede que fuera él mismo, que cuando sale a cenar con amigos tiene que llevarse su propia comida al restaurante y hacer que se la calienten porque tiene que llevar una dieta muy estricta", reveló Merchant en el programa de radio 'Jim Norton and Sam Roberts'.

En noviembre de 2021, ‘La Roca’ explicó en entrevista para Delish que su dieta, la cual comprende alrededor de 6 mil calorías al día, “se ha mantenido prácticamente igual durante los últimos 5 a 10 años”.

Este compromiso tan largo con sus alimentos lo ha llevado a cuidarse en todo lugar en el que se encuentre, incluido restaurantes.

Sin embargo, no todos los días son iguales. Los seguidores de Dwayne saben que los domingos se olvida de cualquier norma para permitirse comer lo que se le antoje, y no pierde la oportunidad de compartir sus platos favoritos en Instagram.