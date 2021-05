‘La Wachi’ quiero dejar huellas en las generaciones

Fuera de las aulas de clases de su tan amada Escuela Profesional Isabel Herrara de Obaldía, la profesora Teresa Argüelles, conocida como “La Wachi”, sigue demostrando su pasión y entrega a cada uno de sus estudiantes.

La profesora, que lleva más de 24 años dictando clases en dicho centro educativo, conversó con “Crítica” y dijo que así como a muchos educadores le tocó ponerse las pilas y actualizarse en el tema tecnológico, a ella también.

“Hay educadores que no hicieron casos. No quisieron aprender de las plataformas y usarlas a su favor... me puse en las pilas y dije ‘yo no me puedo quedar poquita, voy a aprender’, para que los estudiantes vean que, si yo pude a cierta edad, ellos también”, expresó la famosa docente.

De acuerdo con Argüelles, algunos profesores y estudiantes se fueron por lo fácil.

“La gran mayoría se fue por el camino más fácil, por WhatsApp, copy page, no encienden la cámara, los profesores no hicieron lo propio (no todos), pero la gran mayoría se fue por el camino más fácil, y siempre lo fácil sale malo”, dijo.

Agregó que la conectividad y la falta de equipo es el enemigo a la hora de dar las clases. Por otro lado, señaló que los estudiantes no quieren encender las cámaras, quieren estar dormidos “eso es una cosa de educación de casa, y otra cosa que ya están saliendo a flote son las niñas embarazadas”.

“La Wachi” manifestó que extrañó a sus muchachos, su acercamiento, pues no es lo mismo verlos a través de una pantalla.

“Jamás va a ser igual, el acercamiento… yo extraño mucho a los perrunchos. Yo quisiera ir a las escuelas, no es lo mismo cuando interactúas con los pelao's, cuando trato de poner un video, se va la luz, se cae el Internet, se congela… eso no es lo mismo, el Gobierno tiene que dar esas infraestructuras y las medidas de bioseguridad”, declaró la profesora.

Aseguró: “Necesitamos volver a las aulas, pero necesitamos que arreglen las escuelas... la prioridad debe ser salud y la educación”.

Argüelles comentó a este medio que está en busca de la aprobación para su canción, la cual trata de la realidad que se está viviendo actualmente en el tema de la educación “estoy tratando de explicar que no vamos en el camino”.

“Tengo una canción que lleva un mes de haberla metido en el Ministerio de Cultura para las firmas y poder enviar la canción. ‘Gol de Pandemia’, habla de situación de la educación y de esos millones que no llegan”, añadió.

Destacó que también anda buscando patrocinadores para su segmento “Buscando el Win”, que trata de promover el turismo interno e internacional. El contenido lo sube a sus redes y canal de YouTube.

“Yo voy a seguir adelante, trabajando… quiero dejar una huella en las generaciones.... tengo fe en la juventud”, dijo en una entrevista vía telefónica.