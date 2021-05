La Bibi, como el ave Fénix

La vida le ha dado golpes bajos, pero sus ganas de superarse son más grandes que cualquier obstáculo que le pongan, y como cual ave Fénix, Vianeth Carrillo, mejor conocida como Bibi, se levanta para seguir batallando.

Hoy, en el Día Internacional de los Trabajadores, Bibi es inspiración para muchas chicas que, a pesar de los obstáculos, ha demostrado que sí se puede lograr lo que se desea.

En este año de pandemia por el coronavirus, a Vianeth le ha tocado fajarse fuerte, revela que cuando las autoridades de salud anunciaron que el país entraría en cuarentena, la ansiedad se apoderó de ella, pues como trabajadora independiente, muchos pensamientos económicos vinieron a su mente. “Primero me atacaron los nervios, me puse a llorar, me decía qué iba a hacer porque yo era independiente, cómo seguía adelante, me atacó todo, la ansiedad, la depresión, todo, traté de llevarlo adelante sin que mis hijas se dieran cuenta de lo que estaba pasando”, reveló La Bibi.

Esta situación hizo que La Bibi ganara un poco más de peso, afirmó que la ropa ya no le quedaba, se acostaba cansada y la pereza se apoderaba de ella, por lo que un día dijo “ya no más, el lunes empiezo dieta”, pero el lunes nunca llegaba.

“Un día me miré al espejo y dije ‘chuzo Bibi tienes que hace algo’, y siempre decía la famosa frase ‘el lunes empiezo dieta’, hasta que llegó un momento que dije, voy hacer un stop en mi vida y voy a cambiar muchas cosas, empecé y dije ‘ahora sí vamos con todos’. Gracias a Dios ya llevo tres meses en esto y he visto resultados, me he visto mejor, he bajado de peso; cogí más fuerza cuando saqué el montón de ropa que tenía guardada en un cartucho negro y me comencé a medir, la ropa me fue quedado, para mí fue un momento de mucha emoción, y dije ‘ahora sí, se fue’, pero sin cambiar mi esencia, sigo siendo La Bibi”, manifestó la expresentadora.

Con este cambio físico que está dando la también empresario, asegura que su meta es quedar en 125 libras, pero tomará en cuenta su peso ideal de acuerdo a su estatura.

Proyectos

Entre los proyectos que tiene está el seguir creciendo con lo que es el Dembow del West, además de emprender en una línea de ropa. “Quisiera seguir emprendiendo aún más, sé que lo voy a lograr, porque aquí me levanté como el ave Fénix, digo, perdón, aquí estoy yo, me caí, me sacudí y pa’ lante”, puntualizó.