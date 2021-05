Para Carmen Jaramillo su participación en el Miss Universo, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en Estados Unidos, no fue una casualidad, por el contrato fue una gran bendición de Dios.

Y es que de tanto anhelarlo, el destino le cumplió su sueño de representar al país en el máximo concurso de belleza del mundo.

El jueves, mediante una entrevista con Lucho Borrego, del programa “Suelta la Sopa”, recordó cómo fue aquel instante cuando se enteró de que fue escogida para representar a Panamá.

“Una bendición y también ha sido producto de los frutos de tu trabajo, fueron siete años de lucha y constancia”, expresó la beldad.

Añadió: “Es momento de avanzar, de probar nuevas cosas. Cuando actúas con pasión y amor, el universo conspira”.

Confesó que al momento que el organizador de Señorita Panamá, César Anel, la llamó para darle la noticia, pensó que era otro cuento.

“Al momento que no me llamaron, nunca me reproché nada. Me desperté y es como si mi sueño se hiciera realidad, él me dijo tengo la posibilidad de que vayas al Miss Universo… dije esto será otro cuento, y me dijo que a las 5 de la tarde lo ibas a anunciar… toda mi familia pegó el grito al cielo”, dijo Jaramillo en el live, con un rostro de ilusión.

Por otro lado, señaló que ninguna de su familia asistirá al certamen que se realizará en Estados Unidos.

“De mi familia nadie irá, me iré con mi director y algún otro de la organización. En Panamá ahorita el tema de las visas está complicado, mi familia no tiene... prefiero que se cuiden y me vean desde la televisión”, manifestó la representante istmeña.

Otras de los temas de los que habló en la entrevista fue sobre su educación, de los momentos difíciles que tuvo que pasar ante de llevar a tener la corona con la cual sonó.

Jaramillo partirá el próximo martes 4 de mayo hacía Miami, Estados Unidos. Por todo el protocolo del COVID-19 debe llegar con varios días de anticipación.

“La tarde del martes 4 de mayo será especial. En un vuelo cargado de emociones y sueños de más de 4 millones de panameños, nuestra máxima soberana parte a Miami en busca de la segunda corona universal”, señala la organización.