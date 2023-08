Las leyes en la Comarca si le permiten casarse

La reconocida Ana Blanco dejó claro que su matrimonio es muy válido en la comarca, esto, luego de un seguidor le preguntará si le era permitido casarse con otra persona que no sea de allá.

Como es de conocimiento, Ana, joven guna adoptada por españoles, realizó hace unos días su boda en Uggupseni, siguiendo las tradiciones y culturas del lugar que la vio nacer: ella compartió su experiencia en sus redes sociales.

Luego de esto, un seguidor le comentó que tenía una duda: “Estoy como confundido no es que las leyes de haya no te permiten casarse o juntarse con personas que no son de su tribu, que si incumplen la ley serán multadas y expulsado de la isla y no podrá entrar, Alguien que me informe bien como función eso”, a lo que ella rápidamente respondió: “Hola. ¿Tú crees que si eso fuera así nos habrían dejado casarnos y el Sagla nos habría dejado documentar todo?... No es cierto. O por lo menos no en mi isla. Igualmente cada isla tiene sus leyes, así que no sé si se podrá en todas. Un saludo”.

Blanco está muy feliz por unir su vida con Luis, su pareja, bajo las tradiciones guna. Los enamorados se casarán en los próximos días en España.

“Quiero agradecer a toda la gente de Playón Chico por acogernos en su hogar tanto a Luis como a mí y hacer de nuestra boda un momento tan único. Al Sagla de Uggupseni también agradecerle su gran cooperación conmigo para poder inmortalizar algo tan especial para mi. Estaré eternamente agradecida con todos... Estamos muy felices de comenzar juntos esta nueva etapa. Próximamente nos casaremos también en España.”, señaló Ana, quien estuvo a punto de participar en el Señorita Panamá como Miss Comarcas.

