Laura Bozo reaparece y se defiende de las acusaciones de fraude

La conocida presentadora Laura Bozzo, que fue vinculada con delitos fiscales de más de 12 millones de pesos mexicanos, casi 600 mil dólares, reapareció y brindó sus primeras declaraciones respecto a las informaciones de la detención provisional que se le impuso.

LEE TAMBIÉN: Alexa habla del mal estado de las calles

Publicidad

La conductora peruana, que reside desde hace años en México, debía presentarse por cuenta propia al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, para lo cual tenía hasta las 5 de la tarde, hora México, sin embargo, Laura no aparecío por ningún lado.

Desde la clandestinidad, la estrella de Televisa aseguró que sus abogados se encargarán del tema legal y no tiene nada que decir al respecto.

“No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada que hablar!”, comentó Laura Bozzo para ATV Noticias.