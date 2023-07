Le dan palo a Joseline por subir foto en bola; la tuvo que cambiar

La exguerra Joseline Pinto nuevamente es el centro de polémicas, todo tras subir una foto en bola para celebrar su cumpleaños.

LEE TAMBIÉN: El Yeyo es el man de las mujeres; otra chica le hace la conyugal

Publicidad

Ella la botó en la mañana al subir una imagen de una sesión de fotos, pero lo que recibió fue palo parejo, debido a que muchos la cuestionaron por quitarse todo para poder generar.

Otro grupo también la cuestionó por hacer esto tras hablar de una agresión por parte de su expareja.

"No entiendo porque se tienen que quitar la ropa", "Su cuerpo vende más que su cerebro parece, qué pena", "Sigo sin entender por qué celebrar desnuda", "tengan vergüenza o me dirán que eso es arte", "¿Hay que encuerarse cuando uno cumple años?", y "¿Por qué no me dijeron que uno se encuera cuando cumple años? Y yo comprando ropa" fueron parte de los comentarios.

Posteriormente subió otra foto, pero esta vez no tan destapada y desde otro ángulo.