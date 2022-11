Le dan palo a Maluma; lo acusan de hambriento por cantar en Catar

Aunque muchos artistas han rechazado abiertamente formar parte del Mundial de Qatar 2022, hay otros que están dispuestos a viajar hasta allí para actuar, a pesar de la polémica que rodea al evento, tal como es el caso del colombiano Maluma.

El famoso confirmó este jueves que estará presente para representar a Colombia en este evento, en el que cantará su canción para el mundial, "Tukoh Taka", junto a Nicki Minaj y la artista libanesa Myriam Fares. Un tema que todavía no ha visto la luz y se espera que se estrene antes del 20 de noviembre, fecha en la que arranca el torneo.

"¡Colombia sí va al Mundial! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial "Tukoh Taka". Ya nos vemos Qatar. ¡Qué viva la fiesta del fútbol!", comentó el cantante colombiano.

El artista de 28 años vuelve a participar en una producción musical de un Mundial y estará en el país que organiza el evento para poder deleitar al público interpretándola.

La reacción de los seguidores ha sido mala, pues el torneo está en tremenda polémica por la falta de derechos humanos en el país.

"No sé si eso es algo de lo que estar orgulloso", "Eres un vendido la verdad", "Plata es plata, es la realidad. La moral no paga", "Ay amigo, cómo te explico qué era mejor que ninguno de nosotros fuera", "Nadie tenía que ir a este mundial", "¿A un país donde no hay derechos humanos?", "¿Todo vale por dinero?", "Prefirió el dinero que la dignidad" o "Mundial manchado de corrupción y sangre", "Eres un perro Maluma, hasta Shakira no va y tú por dinero lo haces", le han dicho.

Su compatriota Shakira no estará en el Mundial de Qatar como se había rumoreado. "Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial", dice el comunicado.