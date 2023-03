Le enseñó a su esposo a que Dios es el centro de todo

Después de compartir que ahora es una mujer casada, Milka Rodríguez confesó que iniciar una relación con su esposo no fue nada fácil por el choque cultural, pero su fe en Dios y oraciones pudieron más.

Detalló que su esposo sabía que Dios existe, pero ni caso le hacía, pero ella siempre lo incluía en sus oraciones, hasta que un día él le dijo que su Dios lo bendecía y le abría las puerta.

“Créeme que no fue fácil por el choque cultural, mi esposo sabía que Dios existía, pero él ni caso le hacía. Un día comparó su vida y me dijo, oras por mi y por todos con mucha fe, tu Dios me bendice y me abre puertas, he madurado mucho y siento paz. Ahora ora antes de salir y entrar a casa, le presenta a Dios sus proyectos y los cierra con éxito. El centro siempre será Dios”, expresó Milka.

La panameña afirmó que, aunque digan que el éxito del matrimonio es la comunicación, el perdón y un montón de cosas más, para ella lo más importante es que Dios sea el centro, aconsejando a sus seguidores que también tengan a Dios como centro de todo.

“No les hablo de religión y tampoco los mando asistir a una iglesia, les hablo de Dios, cuando él no es la prioridad la relación jamás funcionará, cada quien tirará para su lado, no abra respeto, las drogas, alcohol, parranda y la infidelidad será el detonante para que todo termine en un divorcio”, aseveró.

