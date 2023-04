Le han llovido ofertas para entrar al ruedo político

La chef más querida de Panamá e influencer, Delyanne Arjona, confesó que ha tenido varias ofertas para entrar al ruedo político.

En una entrevista para el podcast de Oli Mesa, en su canal de YouTube, la famosa manifestó que en distintas ocasiones ha tenido ofrecimientos de algunas bancadas para puestos políticos, pero los ha rechazado por su familia.

“Yo tengo la piel gruesa, pero mi familia no. No sabemos cuántas personas me han propuesto ser de sus bancadas o alianzas, de sus cosas... Pienso en mi país y me gustaría trabajar para mi país”, sentenció la famosa.

Destacó que su familia no aguantaría todo lo que involucra la política.

“Sé qué me podrían sacar para hacerme daño, pero me da igual. No pienso tanto en mí, pienso en que tengo un marido, una hija, un montón de gente que está detrás de mí, que no aguantarían lo que yo, no estoy por eso”, dijo Arjona.

En su intervención también habló de su carrera como chef, su paso por televisión y sobre su peso; dijo que le molesta que la gente le pregunte qué hizo para bajar y por qué está flaca.

