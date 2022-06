Â¿Le perdonÃ³ el queme? Captan a Shakira y PiquÃ© juntos

Tras tanta especulación y distintos rumores de infidelidad, han salido a relucir fotos en las que se ven a la cantante Shakira con su marido Piqué juntos en un vehículo.

Lo que se conoce hasta el momento es que Shakira descubrió a Piqué en medio de un amorío con una joven de 20 años, razón por la cual se habrían separado.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones a la prensa al respecto de los rumores, hay reportes de que Piqué se encuentra viviendo en este momento en su apartamento de soltero en Barcelona. De hecho, medios de entretenimiento resaltan que, recientemente, fue a la casa que comparten como matrimonio y tuvo que timbrar, pues parece ser que ya no tiene las llaves de su residencia familiar.

Medios españoles captaron a Shakira y Piqué salieron juntos del inmueble y se montaron a un carro. Mientras salían, los reporteros preguntaron si era cierto que estaban en proceso de separarse, pero ninguno de los dos dio respuesta alguna.

No es la primera pelea que tiene ambos, pues en el 2017, unos paparazzi registraron una incómoda pelea, en la que Shakira terminó llorando en un restaurante en el que estaban comiendo.

Por otro lado, en el pasado Gerard Piqué ha sido fotografiado entrando a bares y discotecas acompañado de diferentes mujeres.

Según medios locales, el defensa catalán no solo se ha reunido con Shakira, sino que también se le vio en una camioneta con Nidia del Carmen Ripoll, la madre de la cantante barranquillera.

En redes sociales han especulado que se trata de un esfuerzo por manejar esta crisis y quizás continuar con la relación.

Pictures of @shakira and @3gerardpique arriving home this Wednesday, June 1. Moreover, #Shakira's parents were present. pic.twitter.com/QqkS2VGIS6