Le sacan la ñecks a Bad Bunny en la WWE y filtran fotos con Kendall

Bad Bunny se ha vuelto tendencia en las redes por dos hechos suscitados al mismo tiempo, se trata de su participación en la WWE y la filtración de unas fotos con Kendall Jenner.

Todo se suscitó durante un evento televisado de la World Wrestling Entertainment (WWE), en en la Monday Night Raw, celebrado en la Arena de Los Ángeles, California, Bad Bunny fue seleccionado como la persona que representaría WWE Backlash. No obstante, finalmente se creía que solo había ido como un espectador más debido a que no se presentó en el cuadrilátero.

Esto cambió minutos después de que el luchador llamado 'Rey Mysterio' se enfrentara ante un joven estadounidense y perdiera debido a la ayuda que recibió de 'Dominik', otro de los luchadores.

Fue entonces cuando comenzó una pelea entre el puertorriqueño y 'Dominik'. Tras esto, la verdadera disputa comenzó, luego de que el 'conejo malo' le diera un puñetazo al hombre, otro luchador lo arrojó sobre la barandilla, lo atacó, y luego lo arrojó contra una de las mesas del lugar.

Damian Priest just put Bad Bunny through a table! #WWE #WWERaw #Raw #RawAfterMania #Wrestlemania #WrestleMania39 pic.twitter.com/tO00RQ86Eq

¿Romance con Kendall a caballo?

Aunque se ha hablado mucho de este romance, hasta la fecha no se había confirmado nada y no es hasta la salida de estas fotos que todo parece ser cierto.

Recientemente los vieron saliendo de una fiesta en el mismo auto, y este fin de semana, fueron fotografiados montando a caballo, unas imágenes que publicaron en TMZ y que desvelan que la supermodelo está compartiendo una de sus grandes pasiones con el intérprete de "Me porto bonito".

Las fotos fueron tomadas el domingo en el centro Hidden Hills Equestrian Center de Los Ángeles, donde los jóvenes pasaron una velada de lo más romántica compartiendo entre los animales. Incluso la miembro del Clan Kardashian-Jenner tomó un selfie del momento para recordar siempre este paseo a caballo con el reguetonero de 29 años.

Bad Bunny and Kendall Jenner spotted on a horse riding date in new photos obtained by TMZ. pic.twitter.com/zHq7rIENvo