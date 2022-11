Le siguen criticando por su cuerpo

En reiteradas ocasiones Mehr Eliezer se ha mostrado al natural, exponiendo sus “gorditos”, celulitis y estrías, dejando claro que por ser modelo no significa que su cuerpo es perfecto.

Hace poco la exmiss compartió un video en traje de baño, manifestando que a sus redes sociales le siguen llegando mensajes criticando sus imperfecciones, pero después de todo lo que le ha costado aceptarse y quererse tal y como es, Merh prefiere quedarse con esos mensajes que la motivan a ser inspiración para otras féminas.

Publicidad

“A veces veo comentarios, resaltando mis imperfecciones. Reclamándome mis estrías, mi piel sueltita, mi celulitis, entre tantas otras cosas. Soy humana y en tantas ocasiones he dejado que esos comentarios me afecten. Si me conocen desde hace rato saben el trasfondo de todo esto, y saben lo tanto que me costó ser feliz y escogerme a mí misma. También, por otro lado, veo mensajes y comentarios de ustedes que me llenan tanto y me recuerdan por qué hago esto. Por qué esto va más allá que solo un trend y ya”, destacó la también artista.

Contenido Premium: 0