Le suspenden la cuenta a Yailín por promocionar jabón vaginal

La cantante Yailin saltó de su embolille con Tekashi por temas violentos, a que Instagram le aplique un baneo por publicitar su nuevo jabón vaginal en bolas.

"Adiós 2023 no me quejo de nada, fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida", escribió en sus redes sociales la empresaria. "Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud positiva [para] vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque sé que Dios [estará] conmigo como siempre".

Sin embargo, horas después de anunciar orgullosa su nuevo proyecto, la intérprete de "Mia", anunció que su cuenta de Instagram había sido cerrada. "Me suspendieron la cuenta de jabón íntimo", escribió en una de sus historias de su cuenta de Instagram personal. "Seguiremos tomando ordenes".

Pelea con Tekashi

Este no ha sido el único impedimento de Yailin, tras su paso por la cárcel en Florida, por una pelea con Tekashi, la cantante se enfrentó en una guerra de palabras con el mismo.

Ella compartió una historia en su cuenta de Instagram anunciando que está soltera. Luego, el rapero compartió otro mensaje expresando su gratitud por haber salido de la relación, la cual asegura era caótica por los alegados celos de Yailin.

"Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Pa' la gente que va crear su noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades Nunca pude entender, La Yai necesita mucha ayuda psicológica y terapia", escribió el cantante.

Luego de su mas reciente controversia con 6ix9ine, Yailin salió a promocionar su nuevo jabón vaginal, pero Instagram le suspendió la cuenta según informó la cantante.



Esa decisión de Instagram está algarete, porque peores cosas se ven en algunos 'post' y no las bloquean … pic.twitter.com/pRbubhsQ2k — Molusco (@Moluskein) January 4, 2024

"Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en el 2024, pasa página o por que no hablas del show de La Vega [República Dominicana] donde fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo", escribió la cantante para finalizar por el momento la disputa.

