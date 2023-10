Le tocó levantarse del subsuelo tras su divorcio

Erika Ender una vez abrió su corazón ante sus seguidores, revelando que cuando hacía uno de sus disco se estaba divorciando.

“#TBT2015 #ErikaMúsika Mientras este disco salía, yo me divorciaba... Lo hicimos con tanta ilusión y cariño y nunca llegué realmente a promocionarlo, porque mi vida dio un giro inesperado de 180 grados y no pude darlo a conocer como se merecía... Como dice el dicho, uno propone y Dios dispone… Pero también, pienso que cuando el mundo se te descompone, uno decide, aprende y se repone”, detalló.

Afirmó que le tocó levantarse desde el subsuelo, porque ese momento la dejó en cenizas, las cuales sacudió.

“El camino estuvo lleno de nuevas pruebas y retos. Aprendí nuevas lecciones, perdoné y crecí… Y así como me ven aquí en estas fotos, vestida de música, de fe y de una sonrisa que me tocaba poner cuando todo parecía estar oscuro, me reinventé una vez más y reescribí mi historia mejor que nunca. No solo para seguir cumpliendo nuevos sueños, sino para servirle a otros a través y a consecuencia de ellos”, añadió.

Manifestó que solo nosotros decidimos si queremos ser víctimas o héroes de nuestras propias historias. “Literalmente las escribimos nosotros con nuestras decisiones y actitudes y con la forma en que aplicamos las lecciones que aprendemos de la vida. Yo quiero ser una eterna aprendiz. Solo así hay más caminos que descubrir, más sueños que seguir y más oportunidades de crecer y compartir”, concluyó

