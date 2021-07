LeBron James lidera la taquilla en cines de EE.UU. con la nueva "Space Jam"

A nivel mundial, "F9" se mantiene como el filme más taquillero del mundo desde que comenzó la pandemia del coronavirus, al rozar los 600 millones de dólares, unos números que no se repetían desde "Star Wars: The Rise of Skywalker" en la navidades de 2019.

LeBron James lidera la taquilla en cines de EE.UU. con la nueva "Space Jam"

Estados Unidos Por: Los Ángeles / EFE - Lunes 19 de julio de 2021 01:30 PM