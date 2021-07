Leyna Bloom, primera modelo trans que sale en la portada de 'Sports Illustrated'

Una publicación compartida de Leyna Bloom (@leynabloom)

"Vi que no había representación trans en el mundo de la moda, así que sentí que nunca podría hacer esto. Solo quería que me vieran en el mundo y que la gente supiera que la gente como yo existe y que somos hermosos", dijo.

"Si hay algo que nuestras modelos de portada tienen en común es que no tienen nada de común. Son diferentes, vienen de familias diferentes y tienen diferentes pasiones e inspiraciones. Pero cada una es un recordatorio de que la belleza se presenta de muchas formas", menciona el editor de 'Sports Illustrated', MJ Day.

