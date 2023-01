Lisa, hija de Elvis Presley, es hospitalizada tras un paro cardíaco

La cantante Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, fue trasladada de emergencia a un hospital tras haber sufrido un supuesto paro cardíaco.

Según el portal estadounidense dedicado a las celebridades TMZ, Presley, de 54 años, recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos el jueves en su casa ubicada en Calabasas en California (EE.UU.).



Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante, pero hasta ahora no se sabe la condición de salud actual de Presley.



Esta semana, la hija del astro del rock and roll fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.



Lisa Marie Presley es la única hija del icónico cantante transgresor de rock and roll y es madre de cuatro hijos, entre ellos, la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.



Presley siguió los pasos de su padre y en 2003, lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no ha sacado ningún disco nuevo.

