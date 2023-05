A Lucho Pérez nadie lo detendrá

El cantante y expresentador Lucho Pérez habló alto y claro; dijo que las críticas no lo detendrán para seguir con su carrera musical.

Y es que mediante su red social Instagram, el artista dejó una advertencia para aquellas personas que desean dañarlo, pues como saben, Pérez se tiró al ruedo musical, y desde entonces ha recibido algunas críticas en las redes sociales, pero no ha dejado que esto le afecte.

Destacó que su agrupación “Los Líderes Musicales” la está sacando adelante con la ayuda de su equipo y su esposa.

“Lo que haces, hazlo en el nombre de Dios, que Él se encarga de llevarlo a los corazones del mundo .... Van a ver personas que les molesta tu esfuerzo y te tirarán de todas las cosas para dañar y herirte, pues no. No me van a detener porque él es mi escudo y espada, esta pequeña agrupación la estoy haciendo sin ayuda de nadie, solo mis muchachos y esposa”, sentenció el expresentador.

Por otro lado, mencionó que de esta situación está aprendiendo una gran lección.

“Sé que Dios tiene algo bueno de todo esto, aunque al final solo sea aprendizaje, pues con amor será bienvenido si viene de Él. Todo en esta vida se aprende como estoy haciéndolo con la churuca y otras cosas gracias a todos por el cariño. Y los que no, pues ya saben dónde irse… El que tiene miedo que no nazca”, dijo.

Cabe destacar que, hace poco lanzó su primer tema con su conjunto, el cual lleva por título “Culpable Inocente”, que ha sido bien aceptado.

