‘Lugares’, lo nuevo de Edward José

El cantautor panameño Edward José estrenó el pasado miércoles 8 de febrero su octavo sencillo, que lleva por título “Lugares”, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción fue escrito junto al cantante de género urbano Jaseph y producida por Danny Vallarosa. El video, que fue grabado en Punta Chame, dirigido por Sergio Castro.

De acuerdo con el cantante, el tema es urbano y con letras más maduras, donde muestra su madurez musical y su versatilidad de ritmos.

“Lugares” es mi última canción, un reguetón pop, bastante diferente a las canciones que he lanzado anteriormente. Trata de esas rupturas amorosas, y de cuando uno, o los dos, aún después, se siguen pensando”, manifestó el artista.

“Al final me vas a volver a buscar, para poder visitar los lugares donde yo te puedo llevar. Las vistas al mar no son iguales, ni me vas a encontrar, para poder visitar los lugares yo solo te puedo llevar”, reza parte de letra de la canción.

Edward estará estrenando hoy su tema en vivo en Musicalion Panamá (Parque Omar), se presentará a partir de las 3:00 PM.

“Una oportunidad única, presentarme por primera vez, estrenar “Lugares” y mostrarle al público las otras canciones que he lanzado antes. Hemos preparado una presentación única, para hacerla lo más entretenido posible”, señaló.

