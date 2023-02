Reciben reconocimiento en Nueva York

Enhorabuena. El programa nacional “A lo Panameño” fue galardonado en Nueva York, Estados Unidos, por resaltar la labor de los hispanos y los eventos realizados en esa ciudad para Panamá.

“Una gran noche en New York, donde recibimos del ejecutivo del condado de Nassau en New York, Bruce Blakeman la más alta condecoración del estado por resaltar la labor de hispanos y resaltar eventos en New York para #Panamá”, fue lo escrito en el Instagram de “A lo Panameño”.

Fueron los presentadores Edwar Castillo, conocido como Chakatín, y Solaris barba los que recibieron el premio. Ambos famosos compartieron imágenes de su visita a Nueva York.

Además, en el acto estuvieron Federico Guerrero y los empresarios Manuel y Jackie Carvalho.

