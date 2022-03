Lyn May dice que el actor Julián Gil está bien dotado

La actriz mexicana Lyn May se aprovechó de la cercanía con el Julián Gil, con quien trabaja desde meses en el rodaje de la cinta “Cerdo”, para besarlo y tocarle su escultural cuerpo, y hasta aseguró que está bien dotado.

La vedette dijo que disfrutó de varias escenas con el actor argentino, pues consistía en besarlo e incluso ambos protagonizaron una escena de sexo.

Publicidad

“¡Sí claro! Hicimos el sexo al final de la película, ¡claro! La historia lo requería”, aseveró a los medios de comunicación.

Añadió: "Yo lo abracé, lo besé y todo, la gocé. Tiene bastante, dos 'paquetotes' grandotes".

LEE TAMBIÉN: Habla de las etapas donde más ha sufrido 'Bullying'

Hace poco la actriz tuvo un altercado con la prensa, tras confundirla con Laura León “La Tesorito” durante el lanzamiento del tema “Quítamelo de mi mente” de su amiga Julia Palma.

“No, yo tengo dos tesoritos, el de atrás y el de adelante. Me hicieron enojar cuando entré y me dijeron ahí viene la Tesorito, me puse de malas”, dijo.

Actualmente Julián Gil es parte del elenco de la telenovela La Herencia. En donde está a la cabeza de la familia Millán y tiene además tres hijas.