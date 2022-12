Maluma dice que Madonna le canceló un show 15 días antes de hacerse

El cantante Maluma reveló en una entrevista que Madonna casi le friega una presentación que tuvo el pasado 11 de abril en Medellín, Colombia, mismo que tuvo la asistención de más de 50 mil personas en tierra natal Medellín, Colombia.

Según él, la famosa le canceló su participación 15 días antes del show. Este concierto se realizó en el estadio Atanasio Girardot, y el colombiano tuvo invitados como Feid y Grupo Firme, pero el momento más esperado fue cuando Madonna subió al escenario.

En octubre de 2022 se publicó una entrevista de Maluma con Filo News, en la que reveló que, faltando días para el día del evento, ella canceló, y le avisó al colombiano que no se iba a presentar en el evento.

El artista indicó que habían acordado esa participación desde hace un año y que todo se mantenía firme conforme pasaron los meses, pero sorpresivamente canceló.

“Estuvo muy complejo, estuvo muy difícil, pues faltando 15 días ella me canceló. Yo le había dicho con un año de anticipación y me dijo que sí; a los seis meses volvimos a hablar y dijo que seguíamos firmes y a los 15 días me canceló”, contó Maluma.

“Estuve en shock porque ese concierto era el más importante de mi carrera, yo se lo dejé saber a ella; que me cancelara me pareció una jugada de muy mal gusto. Tenía mucha frustración. El montaje para ese concierto fue masivo, trajimos cosas de Europa y Estados Unidos, el productor de Justin Bieber y de Kanye West vino; yo no quería que ningún detalle quedara fuera”, mencionó.

Tras esto, el colombiano apeló a su amistad con la estrella estadounidense y le llamó por teléfono y rogarle que reconsiderar.

“Hablé con mi equipo y decidimos ir para adelante con o sin ella; el concierto tenía que ser magnifico. El último recurso fue llamarla, es muy buena amiga mía, aproveché la amistad que teníamos para insistirle. Yo tenía un poco de rabia, puede que sea Madonna, pero hay cosas que no se hacen”.

La “Reina del Pop” finalmente aceptó y viajó a Colombia para presentarse en el Atanasio Girardot.

“Le hablé con toda la seriedad, le dije: ‘te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón. Yo te mando mi avión, lo que necesites te lo doy, por favor’. Me dijo: ‘te llamo en un momento’. Yo no sabía ni qué pensar. Después aceptó y me advirtió que todo estuviera perfecto y que fuera un éxito. Trajimos a Madonna a Medellín y se hospedó en mi casa”, comentó.

