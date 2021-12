Marelissa Him: 'El crecer no es tan malo como me lo pintaron'

La presentadora Marelissa Him confesó que la vida de adulto no es como la pintaron en la escuela, pues crecer no es tan malo como muchos le hicieron pensar.

"No se que pasa pero el crecer no es tan malo como me lo pintaron en la escuela. Me decían: Cuando seas grande no tendrás tiempo para jugar,cuando seas grande tendrás que trabajar y llegarás sin ganas de nada, cuando tengas que pagar tus propia cuentas no tendrás para hacer todo esto y lo otro... Yo tipo: Mami por qué hay que crecer", dijo Him en su cuenta de Instagram.

La también deportista señaló que ya siendo adulta todavía disfruta todo lo que realiza, trabaja, juega y se toma su tiempo para descansar.

"Aquí estoy. Trabajo, pago todas las cuentas, si, me canso, pero descanso, juego, paseo y me divierto. Es cuestión de organización y enfoque. Si nos enfocamos en trabajar en lo que nos mueve o nos inspira todo se da mucho más fácil", comentó la famosa.

Por otro lado, recordó haber tenido varios trabajos (hecho que no la llenaba) hasta llegar donde es feliz, la televisión.

Añadió: "Nunca es tarde para hacer cambios, recuerda eso siempre! Eso sí, las cosas no llegan solas hay que ir por ellas".