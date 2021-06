Marelissa Him se fue a vacunar a Miami

La presentadora de Jelou!, Marelissa Him, no lo pensó dos veces, tomó sus maletas y se fue a vacunar a Miami, Estados Unidos. La famosa contó su emocionante experiencia en un video en su cuenta de Instagram, dijo que apenas llegó al aeropuerto preguntó ¿dónde están poniendo las vacunas?.

Señaló que ella es muy miedosa, y que optó por la vacuna de la casa farmacéutica Johnson & Johnson, la cual consiste en una dosis.

Su plan era ponerse la vacuna en el aeropuerto en Miami a su regreso a Panamá, porque no quería que le diera el very, very en pleno paseo, pero al llegar al Mall estaban vacunado, así que decidió vacunarse de inmediato.

Reveló que registrarse le tomó solo dos minutos y de una vez la guiaron hasta el lugar donde la vacunarían, esperó sus 15 minutos de espera, y detalló que después de vacunada sentía un frío en la brazo, pero sin ningún efecto secundario.

Cabe destacar que la expresentadora Ana Alejandra Carrizo también se colocó esta dosis.

Al igual que Him, muchos han sido los famosos que han tomado la opción de ir a vacunarse en Estados Unidos.