Margarita Henríquez ya tiene sus dos dosis de la vacuna

La cantante y expresentadora panameña Margarita Henríquez es otra de las famosas del patio que ya cumplió con ir a colocarse con las dos dosis de vacuna contra el COVID-19.

Ayer, mediante un video de su cuenta de Instagram, la cantante mostró cuando se fue a poner su segunda vacuna de Pfizer.

Margarita comentó que esta vez sí le dolió, pero ella se acomodó para salir bien en la foto,se arregló el cabello y proyectó.

“Pa' que decirles que no sí sí- Esta sí me dolió, pero antes de la puyá me arreglo para la proyección”,expresó Henríquez en su publicación.

Añadió: “Ojo no fue la enfermera, ella me aplicó la primera también y tiene la mano suavesiiita, fue la aguja que era más grande)”.

Por otro lado, instó a la población para que acudan a los centros de vacunación y cumplan.

“Segunda dosis de Pfizer lista #Vacunáte”, manifestó la actriz.

Henríquez, quien se ha mostrado muy enamorada de su novio, el presentador Jorge Luis Bustavino, está muy feliz de poder cumplir con su proceso de inmunización.