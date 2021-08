Pone en su lugar a quienes se meten en asuntos que no les competen

Ana Lorena Córtes no se quedó callada después de los mensajes que le llegaron tras publicar un video en su Instagram en el que se le notan unas libras de más y fue ubicando a toda esa gente que se mete en asuntos que no les compete.

Según Ana Lorena, lo que pase o no pase en su vida o en la vida de otros, no le compete a personas externas, pero para aclarar su situación afirmó que sí se ha subido de peso y explicó lo que sucede.

“La razón por la que me ven así, más pocotona y voluptuosa es porque yo no he dejado de lactar, a pesar de que Mía no está tomando teta, yo sigo produciendo leche, y eso a nivel hormonal representa un gran desafío”, afirmó la exguerrera.

Destacó que su médico de cabecera la está tratando desde hace ya dos años con tratamientos hormonales, medicamentos, pastillas anticonceptivas, y con todo eso sigue produciendo leche.

“Entonces, que quiero decir con eso, ese es mi razón porque la cual no puedo estar flaca, espectacular como me decían que estaba antes, y sabes qué, no me estoy muriendo, de salud, a nivel general, estoy bien gracias a Dios, y ese tipo de comentarios no me van a afectar, pero a otras personas que se lo hagan sí les va a afectar y puede desencadenar cualquier tipo de problemas psicológicos, así que evítese y ahórrese sus comentarios”, expresó Cortés.