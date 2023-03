Mariah Carey duerme 15 horas para cuidar su voz

Mariah Carey tiene una trayectoria musical de 33 años y, como todo artista tiene rutinas para cuidar su melodiosa voz.

Según detalló, para cuidar su voz duerme 15 horas al día, de esta forma asegura cantar como desea.

Adicional, durante tres horas cada noche duerme en un baño turco porque dice que la humedad ayuda a mantener la voz en forma.

Carey tiene en su carrera 15 álbumes de estudió, varias canciones en la Billboard Hot 100 e incluso ha participado en películas como You Don't Mess with the Zohan, Death of a Dynasty, WiseGirls, Precious y The Butler, en estas últimas dos, incluso, fue nominada al Premio del Sindicato de Actores.

