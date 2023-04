¡Marido y mujer! K4G se casó por lo civil con su pareja Ainara

El conocido productor musical panameño K4G y su prometida Ainara Sanze, decidieron unirse en un matrimonio civil anoche, esto con la compañía de sus amistades más cercanas en un evento muy íntimo.

El famoso realizó un boda sencilla, pero con mucha diversión, algo que le gustó a todos los presentes.

Ainara lució un vestido blanco bastante llamativo y que demostraba su figura esbelta.

Entre los invitados se pudo ver al productor de El Boza, Fasther y también al diputado Juan Diego Vásquez.

Por supuesto, el evento tuvo su toque, pues en medio de la fiesta K4G se puso a animarlo.

"Estoy animando mi boda, estamos en la animación, no había presupuesto, así que me estoy pagando a mi mismo, yo mismo me animo, no se preocupen, no tienen que venir, yo me animo", dijo.

Muchos seguidores le dijeron que ella es la indicada y le desearon lo mejor.