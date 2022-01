Marie McGrath, orgullosa de sus logros, mostró su antes y después

La creadora de contenido panameña y expresentadora Marie McGrath, está muy feliz de los cambios que ha dado en un año, tras proponerse realizar ejercicios.

Mediante sus historias de Instagram, la bloguera se mostró complacida de sus avances y enseñó una imagen de su antes y después.

“Al inicio del 2021, me puse de meta cambiar mis hábitos. En particular quería realizar una rutina de ejercicios. No lo hice perfecto, pero si hice más que en comparación a años anteriores", manifestó McGrath.

La panameña dejó claro que no fue fácil, pero con un estilo de vida saludable se puede lograr mucho y dijo que seguirá trabajando.

"Busqué una foto de Marie en enero del 2021, y me sorprende el cambio,me queda mucho por hacer. Estoy muy orgullosa de mí, de lo que he logrado", señaló la famosa.

Añadió: “Quiero darme un auto aplauso. Es difícil para mí echarme flores, pero en esta ocasión me doy permiso porque me costó buco trabajo".

A Marie, quien en el 2021 se casó por lo civil, también le gustaría compartir sus secretos y lo que hace con sus seguidores.