Marisela Moreno detalla las tres lecciones que le dejó el cáncer

Como todo una guerra Marisela enfrentó el cáncer desde que le fue diagnosticado en abril de 2019.

Desde entonces, ha sido inspiración para muchas mujeres que pasan por esta enfermedad, y sus consejos siempre han sido útiles.

Según reveló en un video que dejó en el reels de Instagram la expresentadora, la travesía por el cáncer le dejó tres lecciones, las cuales detalló empezando por decir que perdió el paladar por la quimio.

“Tres lecciones que me dejó la travesía por el cáncer: -Perdí los sabores por la quimio y era un privilegio. Lo que era normal resultó ser un privilegio y yo no lo sabía, por ejemplo tomarme una deliciosa taza de café. -Vivir un día a la vez. Yo antes no entendía nada de eso de vivir un día a la vez, ahora entendí que es vivir en presente y serenos. - Se te puede caer el cabello, pero no la corona. Y, aunque se te caiga el cabello, no por eso se te cae la corona, levanta el pensamiento”, afirmó Moreno.

Su positivismo fue clave para superar la enfermedad y tocar campana anunciando el final de sus terapias en noviembre del mismo año en que le fue diagnosticada la enfermedad.