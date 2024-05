Marisela Moreno hospitalizada a causa de un virus

Marisela Moreno tuvo que cancelar algunos compromisos, porque volvió al hospital, según dio a conocer, está hospitalizada desde el sábado a causa de un virus, el cual todavía desconoce.

Aunque le han realizado algunos estudios, no sabe todavía qué tiene, ya le descartaron que sea influenza o dengue. Aseguró que no quería compartir un video desde el hospital, pero lo hizo para sus alumnas, con quienes se disculpó por no poder asistir a la graduación y agradeció a Anyolí Ábrego y al equipo por pararse bonito y dar la cara como debe ser.

Aseguró que ya se está mejorando y pronto volverá a pararse bonito. "Ya yo parezco 'frequent shopper', me la paso hospitalizada cada tres meses, qué barbaridad, pero esta racha va a acabar pronto, tengo que ir para la playa... los quiero y gracias por todo, siempre gracias por sus oraciones, y no se preocupen lo peor ha pasado ya estoy bien...", expresó Marisela al dar a conocer su situación de salud.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio