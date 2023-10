Matthew Perry deja una fortuna superior a los $120 millones

La muerte de Matthew Perry, actor que interpretó a Chandler Bing en "Friends" y que falleció el sábado 28 de octubre de 2023, a los 54 años de edad, ha entristecido a todos, pero lo que más llama la atención es el destino de su millonaria fortuna.

LEE TAMBIÉN: Princesa Leonor pronuncia juramento para ser futura reina de España

Publicidad

La mayoría de los millones que Matthew Perry acumuló provienen de los ingresos de la famosa serie que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El artista llegó a cobrar 800 mil dólares por cada episodio de las temporadas 7 y 8, y hasta un millón de dólares por cada capítulo de la novena y décima entrega.

Hasta el momento se estima su fortuna en aproximadamente 90 millones de dólares por su trabajo como Chandler.

Según el portal Celebrity Networth, Matthew Perry dejó un patrimonio neto de 120 millones de dólares al momento de su muerte.

Además de su salario como actor en "Friends", también acumuló entre 10 y 20 millones de dólares en regalías de la serie. Participó en otros proyectos audiovisuales exitosos, como "The Whole Nine Yards", "17 Again" y "Fools Rush In".

Su libro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir" (2022) se convirtió en un best seller, con numerosas ventas en Amazon y The New York Times.

Entre los años 2015 y 2021, vendió cuatro propiedades en California, cada una con un valor superior a los 10 millones de dólares. Además, la última propiedad que adquirió fue una casa en Hollywood Hills, por la que pagó cerca de 5 millones de dólares en junio de 2023.

Debido a que Matthew Perry no tuvo hijos, se espera que sus padres sean los principales beneficiarios de su herencia.

Contenido Premium: 0