Melfi regresará a la TV tras dedicarle tiempo a la música

Luego de tomar algunos meses para dedicarse a su música, Miguel Melfi confesó que es tiempo ya de regresar a las pantallas.

El artista dijo a “Crítica” que luego de desaparecer para crear música, considera que es el momento de dejarse ver y volver a las pantallas.

“Me había alejado de la televisión, pero creo que estoy pronto a volver, estaba enfocado en mi música y en hacer canciones nuevas, ahora quiero volver a la pantalla”, manifestó el ganador de la primera temporada del “reality” turco El Poder del Amor.

Destacó que muy pronto lo verán por las pantallas, pero no sabemos dónde, pues ha tenido ofertas de Ecuador y Panamá.

“He tenido propuestas en Ecuador y en Panamá, de ambos canales, pero estaba enfocado en mi música y ya es momento de volver al trabajo, volver a aparecer en las pantallas, de dejarme ver de las personas, y de interactuar… Creo que es el momento indicado, por ahí puede que me vean en la televisión, no sé si aquí o en afuera, pero puede que me vean pronto”, señaló.

En cuanto a la música, Melfi hace poco lanzó su tema “Ella”, inspirado en aquellas mujeres que acaban de terminar una relación y enfocan sus energías en ellas mismas, en mejorar ciertos aspectos. “Es una canción para ellas, para la superación, para enfocarse en ellas y demostrar lo mucho que valen”, dijo.

El sencillo registra más de 23,047 vistas en la plataforma de YouTube desde su estreno el 17 de mayo.

Por otro lado, confesó que jamás pensó que sus canciones llegarían a muchos países, tras su participación en el “reality” turco, pues fue un punto de lanza para su carrera, la cual comenzó tras la llegada del COVID-19.

“Yo empecé hacer música por la pandemia, yo estaría trabajando de 8 a 5 de ingeniero industrial, pero la vida me llevó a estos caminos, ha sido una bendición… Que en otros países me escuchen, creo que por esas personas es que deseo seguir y crear más música”, sentenció.

