Viene el ‘Chichi Baby’

La presentadora de Hecho en Panamá, Elvia Muñoz, conocida como “La Chichi de Papa” y su esposo Guillermo están esperando su primer bebé.

Y es que, desde hace varias semanas, en las redes sociales se hablaba del tema, pues en una de las presentaciones de Versus se le veía una barriguita, pero la famosa no había confirmado nada; y no fue hasta el sábado que en el programa “Hecho en Panamá” dio a conocer la buena noticia, posteriormente ella hizo un escrito en su cuenta de Instagram.

Muñoz confesó que están felices y ansiosos por la llegada de “el ser de luz” que llenará sus vidas de alegría.

“Mi gente linda, el #chichibaby viene en camino… Meses de cambios, como a muchos seres humanos, los cambios me cuestan un chin, al enterarme me llené de mucho miedo, nerviosismo e incertidumbre. Soy joven y él no tener el conocimiento basto al recibir la noticia me afectó un chin. Como toda mujer, tenía derecho a mi propio proceso. Pero definitivamente mi esposo y nuestras familias fueron ese pilar que subsanó y ayudó a sentirme segura en el proceso. Porque como hemos dicho con ellos todo, sin ellos nada”, manifestó la presentadora.

“¡Estoy embarazada! Dios y sus maravillosos regalos…”, señaló Elvia, quien se casó a inicios de este año.

