Miah rompe el silencio. Aclara que es el padre biológico de su hijo

La mujer trans, Miah Catalina rompió el silencio tras la lluvia de críticas que le hicieron por el el nacimiento de su hijo, debido a que ella pretente criarlo, algo que no muchos aceptaron e incluso le dijeron al Ministerio Público que investigara la situación.

Como ya todos saben, hace unos días fue el centro de atención al publicar una foto con un carrito de bebé. En ese momento el precandidato Jean Marcel Chéry le solicitó a las autoridades investigar el tema de que la maternidad subrogada no está permitida en Panamá

“Soy una mujer trans y tengo familia. En mi familia hay adultos mayores adultos, niños y bebés ( abuelas, padres, tíos, primos, hermanos, hijos ) pertenezco a la comunidad Igbtia y las personas de la comunidad también pertenecemos a una familia y no somos familias disfuncionales. Entonces Respeten el hecho de que mi familia crezca”, dijo su cuenta de Instagram.

Esto dejó más enredados a todos y le cuestionaron si era su hijo biológico a lo que ella dejó claro que es su hijo y esto no tendría nada que ver con vientre de alquiler, algo no regulado en Panamá.

“Pero sino es tú hijo biológico, no puedes decir que serás padre” le dijo un seguidor. Ante esto ella contestó: “Oye, qué triste es leer esto, por suerte este no es el caso ( pero mi papá murió y me crió mi padrino al cuál amo con mivida y para mi es mi papá. Papá o mamá no es el que engendra es el que cría, así decía mil abuelita"

Miah se identifica como mujer, pero en su cédula el sexo indica que es masculino.

“El problema es que ven mal que una persona Trans eduque, de amor, eríe y alimiente a un ser humano (según la gente es una aberración). Soy human( y merezco respeto. Llámame mamá o papá, lo que si se es que mí niño tendrá amor, alimentación de primera, respeto,educación de calidad, valores y una familia completa que lo planifico y deseo con el corazón”, puntualizó.