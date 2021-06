Michael Jackson es la mina de oro para su familia tras 12 años de su muerte

Hoy se cumplen 12 años de la desaparición física de Michael Jackson, denominado el Rey del Pop y uno de los mejores artistas de todos los tiempos, pero lo que pocos sabían es que tras muchos años de su muerte se mantiene en la cima como el artista que más ganancias obtiene con sus canciones.

Según la revista Forbes en su lista de 2020 y una estimación hasta la fecha de 2021, Jackson le sigue generando a su familia unos 48 millones de dólares anuales.

Como todos recordarán Jackson murió un 25 de junio de 2009 tras una sobredosis de propofol, que le fue administrada por el Dr. Conrad Murray, su médico personal. El artista tenía 50 años.

A lo largo de su carrera, el artista lanzó más de 15 álbumes como solista y más de 85 sencillos tan exitosos que se convirtió en uno de los artistas con mayores ventas en el mundo.

El Rey del pop tuvo éxitos tan grandes como “Black and White” o “Man in the mirror” con lo que ganó más de $3,000 millones. Todas estas ganancias están divididas entre familiares e hijos del artista.

Un momento clave en su carrera fue en cuando lanzó su sexto álbum “Thriller”, en 1982. Este material se mantuvo durante 37 semanas en la posición número uno en el listado Billboard y está valuado en $25,000 millones. Hasta la fecha sigue siendo el álbum más exitoso de toda la historia, con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Pero después de muerto aún sigue generando muchos dividendos, tal es el caso de las ventas generadas por su show Cirque du Soleil en Las Vegas.

De acuerdo a reportes de Spotify, sus canciones son escuchadas por más de 11 millones de usuarios al mes.

La lista hasta la fecha se mantiene con Jackson a la cabeza con 48 millones, seguido de Dr. Seuss $33 millones, Charles Schulz $32.5 millones, Arnold Palmer $25 millones, Elvis Presley $23 millones, Kobe Bryant $20 millones, Juice Wrld $15 millones, Bob Marley $14 millones, John Lennon $13 millones y Prince $10 millones