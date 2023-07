¡Mierco! Beldades del carnaval quieren sus premios; irán a la ley

¡Arde Troya! Luego que el cantante Japanese se molestara y le exigiera al ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Iván Eskildsen, su plata por la presentación en la Cinta Costera en los recientes carnavales, han salido a relucir más casos, en esta ocasión de las propias princesas y la reina de la actividad.

Como ya saben, el famoso le dijo ayer al ministro que tenía cinco meses sin cobrar un centavo, además, lo culpaba si se moría por no comprar sus medicamentos para tratarse tras el derrame que tuvo.

A este medio llegaron más personajes indicando que la situación con la ATP es igual a la que tiene Japanese. Otros famosos han mostrado su apoyo, aunque no se conoce la lista exacta de cuántos han cobrado y los que no.

Al parecer, a la reina del Carnaval se le prometió un auto. ser embajadora de turismo y a las princesas una moto, esto junto a premios individuales de patrocinadores, mismos que se han hecho los sordos y ahora nadie cumple lo que prometió.

De la información brindada se nos indicó que las beldades invirtieron más de $500 dólares en ponerse bonitas para lucirse en esas celebraciones, además, las giras de entrevistas las pagaron ellas y lo único que les cumplieron fue con el alojamiento. Incluso una de ellas contó que terminó con golpes por tanto ajetreo.

Para rematar, mencionan que la excusa que le da la persona que se encargó de todo, es que el Gobierno debe pagarles, porque no hay patrocinadores.

Aunque no quiso dar su nombre aún para no pelearse y esperar que el ministro Eskildsen les haga caso y se resuelva todo pronto, lo que adelantó es que tomará acciones legales porque les parece una falta de respeto que las hagan participar en algo y no les paguen nada.

"Estamos muy molestas, vamos a mitad de año. Nos prometieron algo y pasa el tiempo, pero no hay nada serio. Se nos dijo que habría un contrato, no se firmó, pero hicimios nuestro trabajo. Nos marearon", puntualizó.

