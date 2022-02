Miguel Varoni se operó para recoger todo el pellejo que le colgaba

Una publicación compartida de Miguel Varoni (@soyvaroni)

Ahora el turno fue para los excesos que le quedaron en la piel del abdomen tras la drástica pérdida de peso que sufrió después de sobrevivir al COVID-19.

“Me moví y sentí como una pequeña cosita ahí, como un pequeño ‘trick’ en la herida, pero yo no le puse atención y seguí”, expresó Varoni, quien había intentado ir al baño sin ayuda de la enfermera y, en un mal movimiento, generó complicaciones en su salud.

Aún no sabía qué había sucedido: “Empecé a sentir como que sudaba y llamé a la enfermera para que me quitaran la faja. Se me empezó a caer el mundo y me caí boca abajo sobre el dren que tenía aquí (en el estómago) y sentí dolor. Me volteé y dije que me dejaran”.

El actor de 57 años se siente mejor ahora y afirma que es un hombre diferente.