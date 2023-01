¡Mira tú! Bad Bunny producirá una serie de jóvenes gays en Netflix

Bad Bunny, regresa al mundo de la televisión de una manera más llamativa, pero en esta ocasión detrás de cámaras.

El puertorriqueño firmó para ser uno de los productores de la adaptación de la novela They Both Die at the End, un romance gay protagonizado por personajes adolescente que, luego de reñida subasta, consiguió hogar en Netflix y con un reconocido guionista como creador.

Según Deadline, Bad Bunny producirá una serie televisiva basada en la novela juvenil They Both Die at the End. El show es creado por el guionista Chris Van Dusen, uno de los showrunners de Bridgerton, uno de los éxitos más recientes de Netflix, plataforma que consiguió los derechos para el proyecto y la cual previamente también dio su primer papel como actor al reggaetonero en Narcos: México - 100%.

La historia trata de un par de adolescentes. Mateo y Rufus, que reciben la noticia de que van a morir ese día. Ambos se conocen a través de una aplicación que fue desarrollada precisamente para conseguir a sus usuarios un amigo con quien compartir su último día. El libro ha sido un título de los más vendidos en la lista del New York Times.

They Both Die at The End también será producida por Drew Comins. Este realizador es uno de los responsables de Yellowjackets - 90%, una de las series más aclamadas de 2021. Este show lo pueden encontrar en Paramount Plus y es la historia de un grupo de mujeres que se enfrentan a una misteriosa extorsión por supuestos hechos del pasado cuando tuvieron que sobrevivir en un bosque luego de un accidente de avión.

Benito debuó como actor de cine también el año pasado en un papel menor, en Tren Bala - 80%, una excéntrica película de acción dirigida por David Leitch y protagonizada por Brad Pitt. El filme es la historia de un grupo de asesinos que, sin saberlo, son contratados para realizar el mismo trabajo. El puertorriqueño es uno de esos sicarios y también uno de los primeros en morir a manos del protagonista.

La noticia del show de They Both Die at the End llega a unos días de que Bad Bunny fuera cuestionado por arrebatar y arrojar el teléfono de una de sus seguidoras, quien le pidió una foto juntos.

