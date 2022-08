Mostró su ‘cuerpa’, aunque con pena

Si Jennifer López a sus 53 años posó desnuda, por qué nuestra querida Sandra Sandoval a sus 52 años no puede enseñar sus piernas.

Bueno, aunque con un poco de pena, La Gallina Fina decidió realizarse una sesión de foto enseñando sus piernas bien tonificadas.

“Cuando hay se come y cuando NO se aguanta... es un dicho que digo mucho cuando quiero hacer algo y lo digo por la foto que me tomó @itziakbeauty ya que me daba un poquito de pena mostrar tanta pierna a mis 52 años. Pero pensandolo bien, cuando ya tenga 70 años de pronto no tendré la figura de ahora y el cuero va estar guindando más”, afirmó la tipiquera al compartir su sesión de fotos.

