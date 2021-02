Muere Christopher Plummer, protagonista de "La novicia rebelde"

El actor continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en "Beginner" (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en "All the Money in the World" (2018).

ETIQUETAS:

Christopher Plummer

actor

Fallecimiento

La Novicia Rebelde Por: Los Ángeles / EFE - Viernes 05 de febrero de 2021 01:30 PM