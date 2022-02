Muere Isabel Torres, actriz de la serie ‘Veneno’, a los 52 años

Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

Su salto a la fama internacional llegó con la serie ‘Veneno’, que narra la vida de Cristina Ortiz, ‘La Veneno’. El seriado se hizo popular con su llegada a la plataforma HBO.

El cáncer de pulmón que enfrentaba la actriz fue diagnosticado en el 2018, no obstante, hace un año tuvo una recaída. De hecho, no fue hasta el 2020 que la actriz comunicó que padecía la enfermedad. En ese momento indicó que, a pesar de que había células cancerígenas que habían desaparecido gracias al tratamiento al que se había sometido, había una nueva cepa que agravaba su condición.

En los últimos meses la actriz se dedicó a sobrellevar la enfermedad y en noviembre pasado compartió lo que ella llamó su último video en las redes sociales. E el mismo se despidió de la vida terrenal.

“Este es el último vídeo que voy a hacer porque he estado muy malita y quería decirles cómo estoy. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero, y si no, qué vamos a hacer. La vida es así de caprichosa.

La vida es bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer vivir esta experiencia llamada vida. Nos vemos pronto si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo”, reveló.

De acuerdo a medios digitales en España, Torres se convirtió en el 1996 en la primera mujer trans en conseguir que adecuaran su DNI a su identidad sexual.

La actriz fue un referente en la lucha de los derechos del colectivo LGTBIQ, donde primero lo hizo fue su tierra, Las Palmas de Gran Canaria. Participó en el Carnaval para convertirse también en la primera transexual candidata a Reina.