Muere la Doctora Paula

Sandra Reyes, la "Doctora Paula" en la telenovela "Pedro, el Escamoso", murió ayer de cáncer de seno a la edad de 49 años.

La actriz bogotana se ganó el cariño de los televidentes en cada una de sus apariciones, que la convirtieron en uno de los talentos más reconocidos de la pantalla interpretando a Paula Dávila y Amparo Cadena, en la serie "El Cartel de los sapos".

El actor Miguel Varoni, conocido por actuar como Pedro Coral Tavera en la serie 'Pedro, el Escamoso', dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hasta siempre mi Doctora Paula", comenzó diciendo en una publicación. Con cortas palabras y una fotografía antigua de ambos interpretando a sus personajes, escribió: "Sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga. Siempre estará en mi corazón…"

Los fanáticos en redes sociales aseguran que la serie de televisión en su segunda temporada, predijo la muerte de la famosa intérprete colombiana.

En uno de los episodios, se ve cómo Pedro llega a la casa de ‘Yadira Pacheco’ y varios de los actores se encuentran en silencio un poco consternados. El hombre cuestiona el porqué de las caras largas y ‘Pastor Gaitán’ le confiesa que la ‘doctora Paula’ acaba de morir.

Posteriormente, muestran el funeral de ‘Paula’, en el cual ‘Pedro’ comenta que, durante su reencuentro, ella le contó que estaba luchando contra el cáncer y por ello le pidió varias veces que, a pesar del dolor, la recordara con felicidad.

