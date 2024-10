Muere la periodista y fisiculturista Johanna Pérez a los 35 años

Amistades, conocidos de la televisión y radio han lamentado la noticia de la muerte de la periodista y fisiculturista Johanna Pérez.

Ella fue una de las primeras panameñas en competir en el fisiculturismo en el año 2015 y en el 2018 ganó el Mr. Olimpia Amateur de Colombia.

La periodista, entrenadora personal y estudiante de nutrición, Johanna Pérez, era una persona muy dedicada a sus proyectos, al punto que llegó a obtener el primer lugar en la categoría Bikini (hasta 1.63 m) en el Mr. Olimpia Amateur y el cuarto puesto en el NPC Diamond Classic en Miami.

"Se me había quedado la espinita de volver a competir la última vez había sido en 2015. En el expofitness de Medellín del año pasado, me pregunté por qué no estoy allá arriba, me habría gustado estar al otro lado. Me pegó esa nostalgia", dijo Johanna, en esa época de su vida.

Tras todo esto y años de trabajar en varios proyecto, abrió su canal de Youtube, que se llamaba Johafit, en el constantemente subía contenido de una vida saludable con "tips", rutinas de ejercicios, entrevistas y viajes.

No se ha informado el motivo de su fallecimiento. Hace una semana ella había mostrado en fotos que estaba muy feliz por llegar a los 35 años.

"Happy B-Day 35 to me! Oficialmente categoría Master ! Gracias Dios mio por regalarme otro maravilloso y mágico año mas de vida, que venga colmado de amor, salud, ganas, dinero, felicidad, fuerza y paz. Gracias por permitirme vivir cada día haciendo lo que amo, rodeada de seres maravillosos, sumando experiencias increíbles y cumpliendo de a poco todas mis metas", dijo en su publicación por su cumpleaños.

